В Донецк прибыла комиссия Генштаба ВС РФ – разведка

12:50, 16 июля 2017
Война
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

фото @vysotskiy.ap

Для проведения комплексной проверки соединений и частей 1 АК в Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«С целью проведения комплексной проверки соединений и частей 1 АК к г. Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ для выявления нецелевого использования и хищения средств, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, а также разоблачения коррупционной составляющей среди командного состава подразделений корпуса», - сообщает разведка.

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Теги: #Донецк#агрессия России в Украине