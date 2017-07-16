В Донецк прибыла комиссия Генштаба ВС РФ – разведка

Для проведения комплексной проверки соединений и частей 1 АК в Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«С целью проведения комплексной проверки соединений и частей 1 АК к г. Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ для выявления нецелевого использования и хищения средств, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, а также разоблачения коррупционной составляющей среди командного состава подразделений корпуса», - сообщает разведка.