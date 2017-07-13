Оккупанты сегодня активизировались на Мариупольском направлении - штаб АТО

С начала суток на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили перемирие, особенно они активизировались на Мариупольском направлении.

Читайте такжеВ Марьинке в результате ночного обстрела повреждены 4 частных дома - полицияКак сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 19.30, сегодняшний день в зоне АТО отличился активизацией огневых провокаций противника на Мариупольском направлении, где с полуночи и до 19.00 враг 11 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

«Ночью и утром боевики из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 5 раз били по Широкино. А около 1 ночи по этому же поселку преступники выпустили не менее 16 мин калибра 120 миллиметров и вели огонь по вооружению БПМ. Также в течение дня огневые провокации бандформирований были зафиксированы в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка и Лебединского. Под минометным огнем оказались и наши опорные пункты в Водяном», - сообщили в штабе.

На Донецком направлении противник бил из гранатометов по Авдеевке, а на Луганском - из стрелкового оружия по Крымскому.