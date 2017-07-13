Сутки в зоне АТО: один украинский военный погиб

Минувшие сутки в зоне проведения АТО отметилась увеличением количества обстрелов со стороны противника фактически на всех направлениях. В целом незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6 часов 13 июля.

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Около 17 и 23 часа на Донецком направлении враг со стороны поселка Калиново четыре раза бил по нашим защитникам в Троицком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМП. Кроме того, боевики применили и минометы калибра 120 и 82 миллиметра, запрещенные Минскими договоренностями. В ответ силы АТО открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Также на этом направлении около 18 и 23 часов бандформирования обстреливали наши опорные пункты в районе Авдеевки.

Так же вечером и ночью горячо было и на Мариупольском направлении. Из минометов калибра 82 миллиметра боевики открывали огонь по поселкам Березовый и Новомихайловка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Красногоровке, Талаковке, Водяном, Гнутовому, Павлополю. А около 21 часа в результате обстрелов с 82-миллиметрового міномету одного из наших опорных пунктов в поселке Марьинка получил ранения украинский военный. Стоит добавить, что вечером из минометов и пулеметов противник в очередной раз целенаправленно вел огонь по жилым кварталам Марьинки, что привело к пожару и разрушениям гражданских зданий.

На Луганском направлении после 18 часов боевики из стрелкового оружия и гранатометов трижды били по Новозвановке. А почти в 21 час выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по Станице Луганской.