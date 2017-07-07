Журналист озвучил потери ВСУ на Донбассе за июнь: небоевые резко возросли

В июне 2017 года в зоне АТО в составе всех воинских формирований 18 военнослужащих погибли, 24 получили ранения и увечья, передает слова журналиста Юрия Бутусова "Цензор.НЕТ", ссылаясь на свои источники.

"Для сравнения - боевые потери в июне составили 27 погибших и 1 пропавший без вести. Из числа 18 погибших по небоевым причинам 10 смертей - это гибель в результате алкогольного опьянения либо по вине пьяного военнослужащего", - говорится в сообщении.

Так, по словам журналиста, 19 июня группа военнослужащих во главе с командиром взвода одной из механизированных бригад взяла с собой алкоголь и отправилась купаться на озеро, один из них утонул.

Бутусов также рассказал, что 20 июня в ходе пьяной беседы один из солдат схватился за гранату - взрыв, два солдата погибли, два получили серьезные ранения.

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"26 июня двое солдат другой механизированной бригады вместе выпивали на ротном опорном пункте, поссорились, один из них застрелил товарища. Также 26 июня в мотопехотной бригаде выстрелом пьяного военнослужащего убита военнослужащая женщина - начальник электростанции. Она была беременной на 7-м месяце, ребенок также погиб", - говорится в сообщении.

Журналист подчеркнул, что 76% небоевых потерь приходится на части, которые более 5 месяцев в АТО. По его словам, руководству ВСУ необходимо пересмотреть сроки пребывания на ротации в АТО.

"Что толку констатировать на четвертом году войны предельную психологическую усталость после 5 месяцев службы - и оставлять части на ротацию по 10-12 месяцев? Сами все понимаем, и сами не исправляем. А вместо этого каждый месяц сотни людей подают рапорта на увольнение, а некоторые превращаются в "небоевые потери", - подытожил Бутусов.