Сутки в АТО: 25 вражеских обстрелов, один военный ВСУ погиб и еще один ранен - штаб

Ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной. Российско-оккупационные войска не оставляют попыток спровоцировать украинских воинов на нарушение договоренностей о прекращении огня. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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По сравнению с двумя предыдущими днями, количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований вчера снова возросло: "За прошедшие сутки подконтрольные России вооруженные банды 25 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины. Трижды, обстреливая наши опорные пункты, противник применял минометы".

Горячее всего вчера было на приморском направлении. На этой части фронта боевики вчера совершили больше всего обстрелов - 11.

"Из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, севернее - возле Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино бандиты открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером неподалеку от Павлополя применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

На донецком направлении вчера было зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций.

"Утром и днем захватчики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонительным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Уже поздно вечером оккупанты осуществили плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого на границе Донецкой и Луганской областей. Там наемники применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в штабе.

На луганском направлении вчера также было неспокойно. Шесть раз боевики обстреливали наши опорные пункты, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь противника из гранатометов и других образцов пехотного вооружения вчера попали подразделения ВС Украины, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

"С печалью сообщаем, что в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины вчера погиб. Еще один украинский воин получил ранения", - подытожили в штабе.