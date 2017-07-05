Боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Широкино

Контролируемые Россией боевики 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины, во время одного из таких обстрелов боевики снова применили запрещенные Минскими договоренностями минометы. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за день по состоянию на 18.00 в Facebook.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО стабилизируется: 15 вражеских обстрелов за сутки, среди украинских военных потерь нетПри этом отмечается, что сегодня российские наемники не нарушали режим тишины только на Луганском направлении.

На Приморском направлении пророссийские бандформирования воздерживались от применения оружия до второй половины дня, но после обеда обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Широкино и Лебединского из гранатометов.

Из окрестностей временнооккупированного Донецка около 11.00 боевики накрыли огнем из 120-мм минометов позиции украинских воинов вблизи Песков. «Кроме того, на рассвете и после обеда противник обстреливал бойцов сил АТО, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же в украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО сообщают, что никто из военнослужащих ВС Украины в результате вражеских обстрелов сегодня не пострадал..