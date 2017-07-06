СБУ объявила подозрение в госизмене члену "самообороны Крыма"

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене жителю Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой "самообороны Крыма" и причастен к незаконной оккупации полуострова Россией.

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Как сообщается на сайте СБУ, за свои преступления на временно оккупированном полуострове мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение министерства обороны РФ.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте этого года, когда он вернулся из АР Крым. Подозреваемый свою вину признал полностью и дал подробные показания", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что материалы производства готовятся к отправке в суд.

Ранее в Донецкой области СБУ задержала информатора боевиков.