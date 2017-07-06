Россия не впустит их: Лысенко заявил, что оккупанты на Донбассе отрабатывают эвакуацию

Боевики на оккупированных территориях Донбасса проводят учения по отработке плана эвакуации. Об этом рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, пишет «5 канал».

Он отметил, что разрабатываются маршруты вывоза семей боевиков. При этом в Донецке проводятся учения эвакуации командного состава автобусами.

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"Россия не впустит их к себе, и мы это понимаем, и они это понимают. Они проводят учения по эвакуации. Например, в Донецке они проводят учения по эвакуации автобусами командного состава. Вывозится, например, документация и все, что может быть доказательствами этой гибридной войны. Разрабатываются и уже разработаны маршруты вывоза семей главарей ОРДЛО и россиян в том числе. Россияне быстрее это поймут, им будет подана команда. Как только русские схлынут, Донецк будет освобожден без применения Вооруженных сил Украины", – сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО фиксируют относительное снижение количества и интенсивности вражеских обстрелов, можно говорить о тенденции к стабилизации обстановки. Вчера российско-террористические бандформирования 13 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям украинских армейцев.