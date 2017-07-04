Священников официально пригласили вступать в ряды Нацгвардии

Священников официально пригласили встать на службу в ряды Национальной гвардии Украины. Уже 40 священнослужителей подписали трудовой договор на три года, пишет ТСН.

В Золочевском замке на Львовщине уже состоялись и первые сборы отцов.

Отмечается, что капелланы в зону АТО будут ездить своим полком. Также для капелланов будет и особая форма, дизайн рясы предложил священник Иван Михайлишин.

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Издание сообщает, что во время богослужений на фронте капелланы будут одевать оливковую рясу, а большинство времени будут носить форму Нацгвардии с погонами и шевронами. Капелланы на Донбассе будут жить вместе с бойцами в блиндажах и как военнослужащие будут получать зарплату.