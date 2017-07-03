В зоне АТО погиб один украинский военный, один получил ранения - штаб

Сегодня в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, один получил ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований сегодня один защитник нашей Родины погиб. Еще один украинский воин был ранен», - сообщили в штабе.

Также в штабе сообщили, что с начала суток 3 июля вооруженные пророссийские бандформирования 7 раз открывали огонь по украинским воинам на всех трех направлениях линии боевого соприкосновения.

«Не прекращались вражеские обстрелы и из тяжелого артиллерийского вооружения. Кроме того, существенно активизировались снайперы противника», - отмечают в штабе.

На Приморском направлении оккупанты дважды обстреливали опорные пункты ВСУ. Сначала, еще на рассвете, противник открывал огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вблизи Лебединского. Несколько позже незаконные вооруженные формирования плотным огнем из 152-мм артиллерии накрыли позиции в районе Гнутово.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие только в районе Светлодарской дуги. В частности, недалеко от населенного пункта Луганское по нашим воинам дважды вели огонь вражеские снайперские группы.

На Луганском направлении пророссийские бандформирования сегодня три раза нарушали режим прекращения огня. Еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер, а недалеко от поселка Желтое боевики вели огонь из противотанковых гранатометов. Уже ближе к полудню, используя стрелковое оружие, бандиты обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в районе Донца.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 наблюдателями украинской стороны СЦКК был зафиксирован неприцельный обстрел из стрелкового оружия жилых кварталов города Марьинка.

В результате обстрела получил ранение 59-летний хозяин дома по улице Октябрьской. Пострадавший доставлен в Кураховскую больницу с диагнозом: пулевое ранение поясничной области спины. Врачи констатируют, что он находится в состоянии средней тяжести.