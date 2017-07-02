Ситуация в зоне АТО: всего 4 обстрела с начала суток, ранен один военный

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики лишь 4 раза нарушали режим тишины, ранен один украинский военный.

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Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, оперативная обстановка в зоне проведения операции существенно улучшилась, подразделения российско-оккупационных войск резко снизили огневую активность вдоль всей линии боевого столкновения.

На Луганском направлении сразу после полуночи пророссийские бандформирования обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«На рассвете незаконные вооруженные формирования выпустили почти полдесятка мин из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм по оборонным укреплениям ВС Украины возле Крымского. А около 9.00 боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Желтое. Впоследствии на этом направлении вооруженных провокаций не было», - сообщили в штабе.

На Донецком направлении оккупанты сегодня один раз открывали огонь по украинским подразделениям: во второй половине дня они из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия били по одному из опорных пунктов ВСУ в районе Зайцево.

На Приморском направлении оккупанты огонь не открывали.

«Не исключено, что с наступлением сумерек захватчики могут прибегнуть к новым вооруженным провокациям. Поэтому украинские армейцы продолжают пристально наблюдать за противником и готовы решительно действовать в случае каких-либо деструктивных действий врага», - отметили в штабе.