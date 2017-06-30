С начала суток ранены двое украинских военных

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОБСЕ эвакуировала свой офис из Попасной из-за обстрелов боевиков «С начала суток в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения», - сообщили в штабе.

По состоянию на 18.00 оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать условия прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Особенно напряженной ситуация остается на Донецком направлении, в частности в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки. Всего с начала суток бандформирования 13 раз обстреливали оборонительные укрепления украинских защитников. Неоднократно применяли оккупанты и вооружение, запрещенное минского соглашениями.

В частности, на Приморском направлении сегодня оккупанты четыре раза применяли оружие против подразделений сил АТО. Еще до рассвета боевики, используя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово, Широкино и Лебединского. А ближе к вечеру противник в направлении временно оккупированной Старомихайловки вел огонь из станкового противотанкового гранатомета по защитникам Красногоровки.

На Донецком направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования сконцентрировали свою огневую активность. В частности, не прекращаются бои вблизи Авдеевки и Каменки. С полуночи оккупанты били там из пехотного вооружения. Позже, обстреливая наши опорные пункты, противник к упомянутым огневым средствам добавил минометы калибра 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и снова бьет из вооружения танков. Особенно активно боевики вели огонь возле Каменки. Кроме того, на этом направлении преступники еще утром обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских воинов, которые держат оборону возле Верхнеторецкого.

На Луганском направлении, по информации штаба, установилась относительная тишина. Только в районе Новоалександровки еще в первой половине дня по украинским армейцам открывал огонь вражеский снайпер.