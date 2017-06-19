Арьев о законопроекте по реинтеграции Донбасса: содержит формат внедрения локальной войны

Законопроект о реинтеграции Донбасса содержит формат внедрения локальной войны. Об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает 112 Украина.

"Простой принцип заключается в том, что АТО – это уже формат, который фактически устарел. Это был единственный возможный формат из действующего украинского законодательства. Было два варианта: или борьба с терроризмом, или объявление войны с введением военного положения... Мы понимаем, что сейчас мы не будем переходить к формату полномасштабного военного положения... Я буду говорить о том, что это будет формат внедрения локальной войны с возможностью для президента иметь подчинение всех силовых структур на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Арьев.

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Он добавил, что норма о введении военного положения еще дискутируется.

"Мы понимаем, что это должен быть переходный момент, поскольку нам нужно действовать более эффективно, чтобы предотвратить конфликт замороженного состояния. Поскольку это все зашло в тупик, нам надо освобождать поле для маневра... Сейчас мы ищем возможность, чтобы привести украинское законодательство к мировым требованиям, чтобы действовать более эффективно", - добавил нардеп.

Он выразил мнение, что депутаты, которые понимают, что украинские земли надо освобождать, проголосуют за данный законопроект.