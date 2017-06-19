Американские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Военные США и Украины выполнят наблюдательный полет над территорией РФ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В период с 19 по 24 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», - говорится в сообщении.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Читайте такжеРФ не пустила украинскую инспекцию к артиллерии в Ростовской области: Генштаб подозревает, что там техника для боевиков

Как сообщал УНИАН 24 января, РФ не пустила украинскую инспекцию к артиллерии в Ростовской области: в Генштабе заподозрили, что там техника для боевиков.

Так, подтверждена информация о значительном сосредоточении артиллерийских систем различных типов вблизи Новочеркасска и базе хранения и ремонта артиллерийского вооружения.

«Не исключено использование указанного вооружение для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на временно неподконтрольных Украине территориях. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанных типов артиллерии также было запрещено», - заявили тогда в Генштабе.

16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ.

Выявлено, что 10 января в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности (ВД-2011) РФ начала формировать вблизи границ Украины мотострелковую дивизию численностью свыше 10 тыс. военных. В Генштабе подчеркнули, что это противоречит информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности, РФ сообщила, что не планирует в 2017 году увеличивать численность личного состава регулярных формирований и боевых частей.