После тяжелых взрывных ранений на Донбассе умер командир саперной роты, у которого осталась беременная жена

Вчера ночью умер командир саперной роты Евгений Сарнавский с позывным "Юджин". Об этом на своей странице в Facebook сообщает 72 Гвардейская ОМБР.

Он 14 лет занимался разминированием, спас тысячи жизней, помог гражданским вблизи Волновахи, в Гранитном, Авдеевке и близлежащих прифронтовых селах.

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"8 июня Сарнавский получил тяжелые взрывные ранения во время разминирования вблизи села Новоселовка. Были разбиты ноги, повреждены внутренние органы брюшной полости, легкие... Две недели он пробыл в коме", - говорится в сообщении.

Около 22:00 вчера, не приходя в сознание, он умер. "Одинокими остались престарелая мать и беременная жена. Сын или дочка, родившись, уже никогда не увидят папу...", - рассказали в бригаде.

Как сообщал штаб АТО, на Донбассе зафиксировано 9 случаев применения противником запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а также дважды оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Один украинский военный погиб.