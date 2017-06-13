В "ЛНР" придумали новые басни о ВСУ: расстрел "ополченцев" и "польские наемники" под Желобком – ИС

В «ЛНР» распространяют новые пропагандистские слухи об украинской армии на фоне обострения под Желобком.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в «ЛНР» (н.п.Луганск, Первомайск, Ирмино, Брянка, Кадиевка) агентура «МГБ ЛНР» ведет активную кампанию по распространению «нужных слухов» по поводу обострения ситуации в районе н.п. Желобок.

Версии следующие:

1. Желобок атаковали вместе с ВСУ некие подразделения «польских наёмников» (по неизвестным причинам, в «ЛНР» достаточно давно культивируется ненависть именно к Польше, слухи о «польских наёмниках» циркулируют постоянно), но не выдержали боя с боевиками, побросали «новейшее американское оружие» и отступили в Новотошковское.

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2. Захваченных в плен во время атаки под Желобком «ополченцев», позже показанных в роликах СБУ, якобы затем расстреляли (встречается уточняющий вариант – в затылок из пистолетов перед строем бойцов «Правого сектора»).

3. В Днепр поездами и самолётами везут «сотни раненых укропов».

4. Подразделениями ВСУ в районе «Бахмутской трассы» командует некая «группа американских полковников, переодетых в укропов» (полная «версия наоборот» относительно российских офицеров в органах военного управления «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР»).