За сутки на Донбассе один военный ВСУ погиб, восемь пограничников контужены

На протяжении минувших суток оккупанты в зоне АТО 45 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, в результате боевых действий один военный Вооруженных сил Украины погиб, шестеро - получили ранения.

Читайте такжеБоевики из артиллерии обстреляли Павлополь: трое пограничников контужены«Хотя количество вражеских обстрелов, по сравнению с предыдущими днями, относительно уменьшилось, однако все чаще боевики открывают огонь не только по укреплениям украинских подразделений, но и по прифронтовым населенным пунктам», - отметили в штабе.

На Приморском направлении российские оккупационные войска, в частности, применяли 120-мм минометы возле Широкино и Водяного. Вечером они били из 152-мм артиллерийских систем в районе Сартаны. С минометов калибра 82 мм с западных окраин оккупированного Донецка террористы обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки.

Днем под обстрелы попали жилые кварталы Марьинки, в результате чего ранена 50-летняя женщина. Около 18.30 оккупанты провели артиллерийский обстрел окрестностей Сартаны. Артиллерийские снаряды взорвались в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы. По сообщению Госпогранслужбы, с 18.30 до 19.00 по пограничному подразделению было выпущено более 40 артиллерийских снарядов. В результате обстрела повреждены здания и частично техника.

«Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет, в то же время восемь пограничников получили контузию», - говорится в сообщении.

Кроме того в результате обстрела, повреждены здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар. Местные жители не пострадали.

На Донецком направлении боевики 19 раз применяли оружие против подразделений ВСУ. Так, в течение дня оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Под вечер они вели огонь из танков и вооружения БМП. Из минометов калибра 82 мм наемники осуществляли обстрелы в районе Зайцево, Верхнеторецкого и Каменки.

Во время обстрела террористами укреплений ВСУ в районе Каменки несколько мин попали в часть поселка, где проживают гражданские лица. В результате обстрела пострадал 15-летний подросток, который был госпитализирован.

На Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов. В частности, утром боевики дважды били из 120-мм минометов по нашим позициям недалеко от Трехизбенки. А после обеда и вечером из таких же артиллерийских систем террористы обстреливали украинских военнослужащих, которые держат оборону возле Катериновки.