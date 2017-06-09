Боевики обстреляли Каменку: ранения получил ребенок

Боевики обстреляли село Каменка Ясиноватского района, ранен ребенок. Об этом сообщает НПУ в Донецкой обл.

Мальчик 2002 года рождения получил минно-взрывную травму. Он был доставлен в больницу Авдеевки, а после транспортирован в госпиталь Покровскаго.

Установлено, что 15-летний подросток получил ранение по месту своего проживания по ул. Свободы.

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Артобстрел начался около 21:10. При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками. У мальчика - осколочные ранения обеих ног и грудной клетки.

По данному факту Дружковским отделением полиции, к территории обслуживания кого входит село Каменка, открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Ранее, боевики полчаса стреляли из артиллерии по поселку Сартана под Мариуполем, загорелись здания и техника.