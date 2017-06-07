Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 680 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала почти 680 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете по состоянию на 19:30 6 июня, обнародованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая меньше взрывов (около 80), если сравнивать с 350 взрывами за предыдущий отчетный период (за 5 июня - УНИАН)", - говорится в отчете.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 600 взрывов, если сравнивать с 75 за предыдущий отчетный период", - говорится в отчете.

В частности, сказано, что наблюдатели, находясь в подконтрольном боевикам "ЛНР" поселке Сентяновка (прежнее название Фрунзе, в 44 км на запад от Луганска), услышали около 480 взрывов и ударов, которые, по оценке миссии, происходили от артиллерийского огня неизвестного калибра. Также СММ услышала около 1,7 тыс. огневых очередей от применения крупнокалиберных пулеметов на расстоянии 2-12 км с северо-запада на северо-восток.