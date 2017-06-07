Обострение на Донбассе: с начала суток погибли 2 украинских военных, 11 ранены (видео)

С начала суток боевики осуществили 34 обстрела позиций сил АТО, в результате которых двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной ... Особенно напряженная ситуация сегодня на Луганском направлении - именно эта часть фронта сегодня стала эпицентром огневой активности противника", - говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-центре, украинских воинов, которые держат оборону в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское, боевики интенсивно в течение дня обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, 120- и 82-миллиметровых минометов, время от времени - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На том же направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов били неподалеку от Золотого и Станицы Луганской. Из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку от Новоалександровки.

На Приморском направлении около 14.00 позиции ВСУ в районе Чермалыка боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник сегодня вел огонь из 120-миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку от Павлополя, Водяного и Марьинки.

На Донецком направлении на рассвете противник ударил по опорным пунктам ВСУ в пригороде Авдеевки из 122-миллиметровых артиллерийских систем. Там же, а также в районе Луганского и Зайцево, подконтрольные России НВФ систематически обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм.

Как сообщал УНИАН, луганские боевики спровоцировали бой в районе населенного пункта Желобок. 7 июня с 5:30 противник начал мощный обстрел позиций украинских военных.