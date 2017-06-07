Под Желобком на Луганщине вспыхнул бой: детей хотят эвакуировать

Луганские боевики спровоцировали бой в районе населенного пункта Желобок. Как сообщили в 53-й отдельной механизированной бригаде, сегодня, 7 июня, с 5:30 противник начал мощный обстрел позиций украинских военных, передает ТСН.

Применялось оружие различных калибров: от пулеметов, гранатометов до артиллерии 152 калибра. Сейчас в районе Желобка военная ситуация динамическая. Информация о раненых будет известна после завершения столкновения.

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Военные 53-й бригады сообщили, что боевики наращивали интенсивность огня с начала этой недели.

В свою очередь, в штабе АТО заявили о семи раненых и одном погибшем военном вблизи Крымского Луганской области. По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в поселке Новотошковское поврежден водовод, осколками посечены гражданские дома, рассматривается вопрос эвакуации детей.

"По имеющейся информации, враг активно накапливает резервы и проводит другие меры, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, 31 марта боевики в бою с украинскими военными под Желобком понесли серьезные потери.