В "ЛНР" обеспокоились продвижением ВСУ и своими неудачами в районе Бахмутской трассы – ИС

В штабе «2-го АК ЛНР» продолжают попытки разобраться в «немотивированном отходе и оставлении позиций рядом частей и подразделений» российско-террористических войск в последнее время.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, серьезную тревогу командования оккупантов вызвала потеря нескольких участков обороны и наблюдательных пунктов на своих позициях в районе Калиново, Михайловки, Бахмутской трассы, где продвижение ВСУ (в нейтральной полосе и в районах, которые по Минским соглашениям должны контролироваться ВСУ), составило от 350 м до 1.5 км.

Командование «2-го АК ЛНР» на проведенном совещании с участием командиров частей и подразделений потребовало от подчинённых формирований «безусловного» удержания позиций, а также предпринять «комплекс мер» по восстановлению контроля (по крайней мере, огневого) за утерянными позициями. Также командование оккупантов констатировало существенное сокращение противником (т.е.ВСУ) дистанции эффективного ведения огня, на отдельных участках ВСУ сократили дистанцию с 800 м – 1км до 300-400 м.

Читайте такжеВ "ЛНР" обострились разборки между местными "ополченцами" и наемниками из России – ИС

«И теперь, в ходе перестрелок, украинские войска имеют возможность без применения «запрещенных» Минскими договорённостями вооружений огневым способом воздействовать на передовые позиции боевиков, продолжающих применять тяжелые вооружения (т.е обстрелы и провокации со стороны последних могут получать адекватный ответ от ВСУ). Приводились примеры, как боевики бросали на оставляемых НП и позициях в нейтральной зоне боеприпасы и снаряжение, не минировали оставляемые позиции, и пр.», – сообщили в ИС.

В свою очередь, участвовавшие в совещании командиры частей оккупантов ссылались на целый ряд трудностей – невозможность удерживать определенные для их подразделений участки обороны весьма ограниченным количеством личного состава; нехватку боеприпасов, снаряжения и пр. предметов МТС; низкий уровень оснащения и вооружения подчинённых подразделений.

«Также со стороны «командиров» прозвучало предложение провести «оптимизацию» системы обороны в первой линии с целью равномерного распределения сил и средств, и выделения тактических резервов для «оперативного реагирования на изменение ситуации», – добавили в ИС.