Ближе к Бахмутской трассе: ВСУ продвинулись вперед в "серую зону"

Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 в так называемую "серую зону" ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции.

Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны. Об этом 93-я ОМБр пишет на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что продвижению вперед предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений, которые изучали местность и поведение противника, особенности минирования данной территории, маршруты движения диверсионно-разведывательных групп террористов.

"После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние к позициям врага до 200 метров, и закрепились. Создана система хорошо укрепленных и оборудованных опорных и наблюдательных пунктов", - отмечается в сообщении.

При этом территория, освобожденная и взятая под контроль военнослужащими 93-й ОМБр, по Минским соглашениям должна была быть передана Украине.

Военные отмечают, что потери среди личного состава соединения отсутствуют, несмотря на то, что новые боевые позиции бригады постоянно находились и находятся под огнем артиллерии.

Напомним, 22 мая волонтер Юрий Мисягин сообщил, что на Светлодарской дуге в Донецкой области украинская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции.