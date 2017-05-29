В Минбороны рассказали о потерях боевиков на Донбассе за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в зоне боевых действий на Донбассе 16 оккупантов погибли и 27 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, подтверждены потери противника в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшую неделю. "Они составили 16 погибших оккупантов, 27 раненых", - сказал Лысенко.

Кроме того, была уничтожена одна единица вражеской техники - грузовик "Урал".