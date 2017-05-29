В Минбороны рассказали о потерях боевиков на Донбассе за прошедшую неделю

13:25, 29 мая 2017
Война
2412 0

За прошедшую неделю на Донбассе 16 оккупантов погибли и 27 были ранены.

За неделю 16 оккупантов погибли / фото news.vice.com

За прошедшую неделю в зоне боевых действий на Донбассе 16 оккупантов погибли и 27 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики на Донбассе все чаще используют ствольную артиллерию и РСЗО - ИС

По его словам, подтверждены потери противника в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшую неделю. "Они составили 16 погибших оккупантов, 27 раненых", - сказал Лысенко.

Кроме того, была уничтожена одна единица вражеской техники - грузовик "Урал".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#потери боевиков на Донбассе