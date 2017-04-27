В штабе АТО подсчитали потери боевиков за два дня обострения на Донбассе

За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что на протяжении двух дней на Донбассе уничтожены три российских наемника, семеро ранены. "По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, в течение 25 и 26 апреля уничтожены 3 российских наемника, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что ситуация в зоне проведения АТО резко обострилась на всех направлениях.