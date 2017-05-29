Российское командование боевиков организовало на Донбассе "практические занятия" для новых подразделений - ИС

Российское командование "1-го АК ДНР" организовало на переднем крае "практические занятия" для представителей целого ряда воинских специальностей, прошедших обучение в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской области РФ, а также прибывающих подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеТеррористы бегут из Светлодарской дуги - ИС

"Это сказывается на характере обстрелов и приемах ведения огня, касаясь, в первую очередь, корректировщиков, снайперов, расчетов артиллерийских систем и пулеметчиков", - отметил он.

В районе Донецка за недостроенным участком Кольцевой дороги (восточнее), между Песками и Лозовым (ближе к Лозовому), оккупанты оборудуют сразу несколько артиллерийских позиций. "Работы ведутся не слишком активно и фрагментарно", - добавил Тымчук.

В то же время, по его словам, минометно-артиллерийские подразделения противника стали регулярно перемещаться в лесопарковую зону западнее улицы Дальней (со стороны проспекта Шведова) для коротких огневых налетов по позициям украинских войск в районе Невельского и Песок.