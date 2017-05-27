Вчера боевики под Авдеевкой в течение 40 минут обстреливали ВСУ из 152-мм артиллерии

Под Авдеевкой вчера российско-террористические войска в течение 40 минут обстреливали позиции украинских подразделений из 152-миллиметровой артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"На Донецком направлении обстановка достаточно напряженная под Новобахмутовкой, под Авдеевкой боевики обстреливали наши позиции из 152-миллиметровой артиллерии. Каждую минуту делали по одному выстрелу в течение 40 минут", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Донецком направлении вчера боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 7 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении террористы применяли минометы в районе Чермалыка, Павлополя, Гнутово. Всего на этом направлении террористы обстреляли украинских военных 34 раза, из которых 11- из тяжелого вооружения.

Как отметил Лысенко, на Луганском направлении вчера нарушения режима тишины происходили эпизодически. За сутки боевики совершили на этом направлении 8 обстрелов.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, были ранены два бойца.