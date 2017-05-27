С начала года на Донбассе погибли около 100 украинских военных - Минобороны

С начала года на Донбассе погибли 98 украинских военнослужащих.

Как сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, об этом представитель Министерства обороны Украины Андрей Петренко заявил на конференции относительно углубления сотрудничества между Украиной, Грузией и НАТО, которая проходит сегодня в Тбилиси.

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«Андрей Петренко, представитель МО Украины во время выступления на конференции в Грузии: только в 2017 году на Донбассе погибло 98 наших украинских военных..., более 800 ранены..., зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины», - написала она.