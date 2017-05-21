Боевики из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливают военных на Донбассе

Ситуация на линии фронта в зоне проведения антитеррористической операции сегодня относительно стабилизировалась, во время обстрелов оккупанты не применяли тяжелую артиллерию. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

«Ситуация вдоль всей линии фронта относительно стабилизировалась, учитывая то, что противник не применял тяжелое артиллерийское вооружение. С начала суток до настоящего времени боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении пророссийские вооруженные бандформирования обстреливали позиции ВСУ в районе Широкино, Водяного, Чермалыка, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций, неподалеку от Лебединского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в южном и восточном пригородах Авдеевки боевики вели огонь по укреплениям украинских бойцов из гранатометов и стрелкового оружия. Также незаконные вооруженные формирования из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов открывали огонь по позициям ВСУ в районе Верхнеторецкого.

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На Луганском направлении боевики российско-террористических войск в полдень из 82-миллиметровых минометов обстреляли один из опорных пунктов украинских защитников вблизи Новоалександровки. Неподалеку от Крымского боевики били из автоматических станковых гранатометов. Из стрелкового оружия - возле населенного пункта Нижнетеплое.

С начала суток потерь среди украинских воинов не было.

«Ситуация вдоль всей линии разграничения находится под полным контролем подразделений сил АТО. Однако, учитывая опыт огневой активности пророссийских бандформирований, противник может снова активизироваться в темное время сутки. Поэтому, в случае необходимости, украинские защитники готовы дать врагу достойный отпор на любом участке линии разграничения», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе Донецкого аэропорта возобновились боевые действия.