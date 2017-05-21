В районе Донецкого аэропорта возобновились боевые действия – спикер Минобороны

Вчера в районе Донецкого аэропорта боевики возобновили обстрелы позиций украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, также вчера в районе Авдеевки произошли 9 боевых столкновений сил АТО с террористами, что является абсолютным рекордом за день на всей линии соприкосновения в этом районе. В результате боевых действий по позициям Вооруженных сил Украины было выпущено около 110 мин и снарядов.

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Как отметил Мотузяник, всего на Донецком направлении боевики совершили 22 обстрелов, 16 из которых - из минометов и артиллерии.

На Луганском направлении боевики обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 152 мм, размещенной во временно оккупированном городе Кадиевка. Всего на этом направлении оккупанты 14 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов, 9 раз - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении, несмотря на общее уменьшение военных инцидентов, каждый второй обстрел оккупанты вели из минометного оружия. Всего вчера в этом районе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.

"За прошедшие сутки, погибших, к счастью, в рядах украинских военных нет. 7 получили ранения и травмы", - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая на Донбассе оккупанты 48 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.