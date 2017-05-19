В рядах боевиков увеличилось количество преступлений из-за задержки денежных выплат - разведка

В рядах контролируемых Россией боевиков на Донбассе увеличилось количество преступлений из-за задержки денежных выплат.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ возросло количество преступлений и чрезвычайных происшествий, что связано с невыплатой личному составу денежного довольствия, выдача которого была задержана накануне майских праздников", - утверждают в разведке.

В частности, отмечается, что "военнослужащие минометной батареи 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 армейского корпуса в состоянии алкогольного опьянения обстреляли жилые здания гражданского населения, после чего пытались самовольно покинуть воинскую часть с оружием, но были задержаны военной комендатурой 1 АК".

Читайте такжеОккупанты принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики" - разведка

Также в разведке сообщили, что "группа военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в нетрезвом состоянии выехала на грузовом автомобиле из района расположения передового подразделения для закупки спиртных напитков. Водитель, не справившись с управлением автомобилем, совершил ДТП, пострадали двое гражданских лиц ".

"Нарастает напряжение в отношениях между командным и рядовым составом подразделений и частей 1, 2 армейских корпусов в результате назначения на руководящие должности с присвоением офицерских званий военнослужащих, призванных из числа бывших прапорщиков и мичманов, которые пытаются навязать личному составу традиции и правила, унижающие честь и достоинство подчиненных (принуждение выполнять задачи, не связанные с военной службой, взяточничество, рукоприкладство и тому подобное). По этой причине военнослужащие одного из узлов связи 2 АК подали рапорты о досрочном расторжении контракта о прохождении воинской службы", - добавили в ГУР Минобороны.