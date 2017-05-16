Штаб АТО опроверг захват боевиками части "серой зоны" возле Песок

Пресс-центр штаба Антитеррористической операции опровергает информацию о том, что контролируемые Россией боевики частично заняли "серую зону" вблизи населенного пункта Пески. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеВСУ уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге - волонтер

"Сегодня, 16 мая, некоторые средства массовой информации распространили сообщение пресс-центра штаба АТО о "частично занятых новых позициях российско-террористическими войсками в серой зоне вблизи населенного пункта Пески", которое получило широкую огласку. Пресс-центр штаба Антитеррористической операции сообщает, что указанная информация не соответствует действительности и была неверно изложена и освещена", - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба отметили, что украинские военнослужащие "ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут".

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр штаба АТО со ссылкой на мобильную пресс-группу ОТУ "Донецк" сообщил, что "оккупанты частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески".

"Боевики сначала открыли огонь из всего стрелкового оружия. Дальше начала работать вражеская артиллерия, под прикрытием которой террористы пошли в наступление. Наши десантники были готовы к этому и открыли ответный огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Войдя в серую зону, вражеские подразделения почувствовали сильное сопротивление и остановились - очередная захватническая атака была пресечена", - говорилось в сообщении.