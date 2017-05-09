Обострение на Донбассе: украинские военные понесли потери

Ситуация в районе проведения АТО напряженная, российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки враг 50 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских войск, сообщил на своей странице в Facebook штаб АТО.

На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по позициям сил АТО близ Каменки. Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского и Троицкого, а по защитникам Луганского стрелял из гранатометов различных систем. Из 120-ти и 82-миллиметровых минометов и гранатометов враг обстреливал позиции под Верхнеторецким. По опорным пунктам вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям неподалеку населенных пунктов Зайцево и Пески враг применял 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Новгородского.

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На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции возле Павлополя. Артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие противник применял по опорных пунктах неподалеку Гнутово. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем вел огонь по позициям ВСУ в Широкино и Чермалике. Из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник стрелял по позициям неподалеку от Марьинки. Из стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты близ Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из артиллерийских систем калибра 122-мм подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам под Троицким. Из противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям близ населенного пункта Желтое. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие противник применял по защитникам станицы Луганской и Валуйского, а из стрелкового оружия обстреливал опорные пункты в районе Донца.

В штабе отметили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ.

"За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще девять украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.