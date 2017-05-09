В Марьинке женщина получила огнестрельное ранение на собственном огороде
00:09, 09 мая 2017Война
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Пострадавшую госпитализировали в больницу Курахово, где медики оказали ей помощь.
REUTERS
В Марьинке 51-летняя женщина получила огнестрельное ранение на собственном огороде.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области в Facebook.
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Пострадавшую госпитализировали в больницу г.Курахово, где медики оказали ей помощь. Ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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