Сегодня боевики стреляли по позициям ВСУ на всех направлениях

Российско-террористические войска продолжают огневые провокации против Вооруженных сил Украины – с начала суток было зафиксировано 27 обстрелов позиций украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении огнем артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров боевики накрывали позиции у Троицкого. Минометы калибра 82 мм применили вблизи Опытного и Верхнеторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам неподалеку от Луганского.

Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров террористы обстреливали позиции под Авдеевкой. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров вели огонь по защитникам Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Верхнеторецкого. По опорным пунктам под Невельским террористы били из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов.

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На Приморском направлении из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали позиции вблизи Водяного. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров террористы применяли по опорным пунктам неподалеку от Красногоровки. По позициям морских пехотинцев вблизи Широкино вели огонь из вооружения БМП, а под Павлополем – из вооружения БТРов. По позициям морских пехотинцев возле Лебединского боевики били из крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоселовки Второй обстреливали из пулеметов крупных калибров, а защитников Гнутово – из стрелкового оружия.

На Луганском направлении огнем из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров боевики обстреливали позиции ВСУ возле Крымского и Новозвановки.

О погибших и раненых сегодня с начала суток в штабе не сообщают.