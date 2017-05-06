Авдеевка снова с водой: электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

«Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено», - говорится в сообщении.

В МВОТ ранее проинформировали, что электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку.

В связи с этим водоснабжение Авдеевки осуществлялось из запасов воды в городском резервуаре.