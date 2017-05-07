Сутки в АТО: 45 вражеских обстрелов, пятеро военных ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами. За минувшие сутки враг 45 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, танка и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял по опорным пунктам рядом с Авдеевкой. Огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник накрывал защитников Луганского, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого.

Вооружение БМП, гранатометы и пулеметы крупных калибров враг применял по позициям неподалеку населенного пункта Пески, а гранатометы и пулеметы крупных калибров – по опорным пунктам вблизи шахты «Бутовка», Майорска, Каменки и Зайцевого. В районах населенных пунктов Зайцево, Опытное и Пески действовали вражеские снайперы.

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На приморском направлении, 120-миллиметровые минометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие враг применял по позициям вблизи Широкиного. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Павлополя, а из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия бил по позициям рядом с Водяным.

Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по защитникам Красногоровки и Марьинки, а из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия – по защитникам Гнутово. Пулеметы крупных калибров противник применял по позициям вблизи Чермалыка. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

"Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов – по опорным пунктам неподалеку от Станицы Луганской. Чтобы подавить огневую активность противника по позициям защитников Авдеевки, силы АТО открывали ответный огонь из автоматических гранатометов. За минувшие сутки пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - сказано в сообщении.

Как известно, в Зайцево в результате обстрелов боевиков ранен мирный житель.