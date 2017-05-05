Боевики получили из РФ зенитно-ракетный комплекс "Оса" - СМИ

Два дня подряд боевики из-под Новоазовска целятся по военным и наблюдательным беспилотникам с зенитно-ракетных комплексов "Оса". Дитя советской оборонки стоит на вооружении России, говорится в сюжете ТСН.

Военные говорят, что многометровые ракеты этого комплекса уже не раз летали у них над головами. "Позавчера два выстрела, вчера два, одна упала в населенном пункте, другая разорвалась в поле", - рассказывают они. Украинский беспилотник стал жертвой такой ракеты вблизи Лебединского. Обломки ракеты исследовали саперы. "Поставляют зенитно-ракетные комплексы сепарам. Дожились, что этим уже стреляют, а мы до сих пор минские соглашения и все остальное", - говорит боец с псевдо "Фикс".

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Морпехи на передовой говорят, что противник методично добивает некогда курортные поселки вдоль побережья. "Село надо отстраивать с нуля", - констатирует боец с позывным "Факел". Пляжи и детские пансионаты теперь манят не отдыхающих, а российских артиллеристов, которые расстреливают их из оккупированных Безымянного и Новоазовска. "По интенсивности огня сразу чувствуется, что это кадровые военные. Расстояние позволяет разглядеть их экипировку, лицо, как они носят оружие. Была информация, что перед отправкой в Сирию контрактники обкатку делают", - пояснил морпех "Граф".

Огневые точки противника нацелены на Широкино и соседние украинские села. Свою линию обороны враг залил в бетон. Солдат на позывной "Баклуша" служил когда-то в Крыму, остался верен присяге и вышел с полуострова, а теперь уже три года на войне. Говорит, оппонент достойный – далеко не сбор шахтеров и комбайнеров. "У них линия обороны сильная. Они укрепляются – мы тоже укрепляемся", - говорит он.

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