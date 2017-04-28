ВСУ сбили беспилотник, летавший над воинской частью

В пятницу, 28 апреля, около 11:40 над территорией одной из воинских частей ВСУ был обнаружен беспилотник. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины написал на своей странице в Facebook.

"Военнослужащие суточного наряда сбили БПЛА с использованием стрелкового оружия. В то же время, суточный наряд этой воинской части задержал трех человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом", - говорится в сообщении.

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По словам Генштаба, задержанных передали полиции. "Любые БПЛА над воинскими частями и местами воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица – задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины", - предупредили в ГШ.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Авдеевке в огород женщины упал беспилотный летательный аппарат, который, по всем признакам, произведенный в России.