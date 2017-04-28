В Авдеевке восстановили электроснабжение

По состоянию на утро 28 апреля централизованное электроснабжение Авдеевки восстановлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости.

Водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 апреля из-за обстрелов со стороны боевиков была повреждена линия электропередач неподалёку от Авдеевки, в результате чего город и Донецкая фильтровальная станция остались без электроснабжения.

22 апреля электроснабжение ДФС было восстановлено. В то же время отремонтировать электросеть в районе Авдеевки не было возможности из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.

23 апреля электроснабжение Авдеевки восстановили по временной схеме, с применением веерных отключений. Потребителей поочередно переподключали каждые 2 часа.