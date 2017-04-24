Электроснабжение в Авдеевке восстановлено лишь на 15% - ГСЧС

Централизованное электроснабжение в Авдеевке по состоянию на сегодняшнее утро восстановлено на 15 процентов, осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение, вода населению подается в обычном режиме. Отмечается, что объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС. Для этого задействовано девять генераторов различной мощности.

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«Решается вопрос о восстановлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 25 человек и 10 единиц техники», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляло, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, а Авдеевка обесточена из-за повреждений в «серой» зоне. Ремонтные работы не выполняются из-за отсутствия согласования с российской стороной в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.