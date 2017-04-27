ВСУ готовы к введению военного положения – Минобороны

Украинская армия готова к возможному объявлению военного положения в случае открытой вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский, передает LIGA.net.

"Если будет введено военное положение, ВСУ готовы выполнить требования руководства государства по переходу в режим полного применения. Тут нет проблем", - сказал он.

Читайте такжеКлимкин объяснил, при каких условиях военное положение в Украине введут "очень-очень быстро" (видео)

По словам замглавы Минобороны, за три года необъявленной войны России против Украины "практически вся" структура перевода армии на функционирование в режиме военного положения "полностью отработана".

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что пока не рассматривается введение военного положения на востоке Украины.