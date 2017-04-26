Сегодня боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен

С начала суток боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Приморском направлении из минометов калибра 120 мм противник вел огонь по позициям рядом с Широкино. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал опорные пункты в районе Водяного, а из гранатометов различных систем стрелял по защитникам Новотроицкого. Вблизи Марьинки действовали вражеские снайперы.

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На Донецком направлении минометами калибра 82 мм враг накрывал защитников Авдеевки и Верхнеторецкого, а из стрелкового оружия обстреливал защитников Новгородского. Также под Новгородским активизировался вражеский снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра российско-террористические подразделения били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Из минометов 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции в районе Троицкого. Позиции рядом с населенным пунктом Попасная были обстреляны из минометов калибра 120 мм. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров стреляли по защитникам Новозвановки.