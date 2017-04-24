Подрыв авто ОБСЕ на Донбассе: "ЛНР" передала тело наблюдателя
Тело погибшего при взрыве авто ОБСЕ наблюдателя передали на подконтрольную Киеву территорию.
Террористы "ЛНР" передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве у Пришиба наблюдателя миссии.
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"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сообщил "уполномоченный представитель" "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает один из сайтов боевиков.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.