Подрыв авто ОБСЕ на Донбассе: "ЛНР" передала тело наблюдателя

Террористы "ЛНР" передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве у Пришиба наблюдателя миссии.

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"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сообщил "уполномоченный представитель" "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает один из сайтов боевиков.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.