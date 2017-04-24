Подрыв авто ОБСЕ на Донбассе: "ЛНР" передала тело наблюдателя

09:45, 24 апреля 2017
Война
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Тело погибшего при взрыве авто ОБСЕ наблюдателя передали на подконтрольную Киеву территорию.

Подорванное на Донбассе авто ОБСЕ / REUTERS

Террористы "ЛНР" передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве у Пришиба наблюдателя миссии.

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"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сообщил "уполномоченный представитель" "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает один из сайтов боевиков.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.

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Новость в сюжете: Подрыв машины ОБСЕ на мине в Луганской области
Теги: #подрыв автомобиля ОБСЕ#тело наблюдателя