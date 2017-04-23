В оккупированном Луганске ночью прогремел взрыв: в домах выбило окна – СМИ

В ночь на воскресенье в захваченном боевиками Луганске прогремел взрыв. Об этом со сслыкой на источники среди местных жителей сообщает LIGA.net. По информации издания, звук взрыва слышали в городке завода ОР в районе бывшего Жовтневого военкомата на улице Калугина, где в настоящее время боевики разместили свою технику.

Читайте такжеЭлектроснабжение ДФС восстановлено, Авдеевка остается без света

"Взрыв был около 00:30 ночи такой силы, что стекла в окнах повылетали рядом в многоэтажках, забор там снесен", - сказал собеседник из Луганска.

Местные жители сообщили, что на место инцидента приехали так называемые службы МЧС.

"Они делали обход квартир, где не оказалось стекол в окнах, соседи пускали их в пустые квартиры, поскольку им оставили ключи некоторые хозяева", - сообщила изданию другая горожанка.

По ее словам, информации о пострадавших нет.

"Даже если что-то и станет известно, Вы ж понимаете, кто и как об этом тут расскажет",- добавила она.