Боевики снова блокируют процесс обмена заложников - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает лидеров стран "нормандского формата" дать оценку очередному блокированию контролируемыми Россией боевиками процесса обмена заложников. Об этом она написала в Facebook.

"Во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офис омбудсмена Лутковской уже были в Мариуполе, чтобы, согласно достигнутым в Минске в гуманитарной подгруппе и на ТКГ договоренностям, начать, наконец, опрос сотен людей, находящихся в пенитенциарных учреждениях, которых, возможно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания лишь ради освобождения наших заложников в ОРДЛО", - сообщила Геращенко.

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"Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и пожелали вновь вернуться к обсуждению уже сто раз обсужденного и сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске", - подчеркнула представитель Украины.

По убеждению Геращенко, тактика главарей ОРДЛО и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из диалога международные гуманитарные организации.

«Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения МККК, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей, заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хоть миссия этой организации напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп", - добавила Геращенко.

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"Очевидно, что оценку этим действиям должны дать в нормандском формате, лидеры которого, в частности, президенты Украины и Франции и канцлер Германии, имеют четкую и однозначную позицию относительно немедленного и непосредственного вовлечения международных гуманитарных миссий в гуманитарные процессы и помощь Донбассу, в поиск пропавших, освобождение заложников. Относительно ОБСЕ, то это вообще нонсенс, поскольку эта организация напрямую вовлечена в минский процесс", - заявила она.

По ее мнению, "очевидно, что ОРДЛО и их российские кураторы ищут все новые и новые поводы сорвать освобождение заложников, ибо им выгодно, чтобы это было заблокировано, и тема заложников использовалась, в том числе, для внутренней дестабилизации, путем издевательства над семьями заложников этой неизвестностью и невозможностью изменить ситуацию, вытащить ребят, решения об освобождении которых принимаются в Кремле. Пока что не принимаются, вернее, потому что Москве нужны заложники для шантажа и торга".

Как сообщал УНИАН, 12 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились привлечь СБУ и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую к процессу фиксации отказов задержанных лиц перемещаться на временно оккупированные части Донбасса в рамках обмена пленными.

Ранее Геращенко заявляла, что мониторинговая миссия ООН должна зафиксировать отказ нескольких сотен задержанных Украиной лиц быть обменянными на украинских заложников на Донбассе. По ее данным, почти 500 человек из списка террористов "Л/ДНР" на обмен хотят остаться на подконтрольной Украине территории.