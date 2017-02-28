Россия продолжает блокировать работу МККК по освобождению украинских пленных на Донбассе

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

По ее словам, каждые две недели украинская сторона передает обновленные Службой безопасности Украины списки пропавших без вести представителям ОБСЕ, РФ и боевикам незаконных вооруженных формирований с требованием предоставить информацию об этих людях, начать их поиск и немедленно привлечь к поиску пропавших без вести представителей МККК.

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"МККК имеет исторический опыт освобождения заложников и поиска пропавших без вести. Эту организацию допускали в тюрьмы самые одиозные и диктаторские режимы, в частности (Саддам) Хуссейн и (Муаммар) Каддафи. Сейчас МККК работает в Сирии, оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению. Единственные, кто не пускает МККК в тюрьмы и не допускает миссию к поиску пропавших без вести, не дает увидеть заложников или передать письма родственникам, - это РФ и ОРДЛО", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что, несмотря на все обещания российской стороны, представителям МККК не дают допуска к пленным.

"Несмотря на все обещания Путина на всех встречах в нормандском формате, несмотря на все призывы мировых лидеров, несмотря на постоянные призывы Украины, что именно аполитичная, нейтральная миссия МККК должна делать эту работу, чтобы максимально деполитизировать процессы, связанные с заложниками... Вопрос "почему не допускают" - риторический, видимо, что-то скрывают", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля после переговоров глав МИД стран-участниц «нормандского формата» министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что стороны договорились о предоставлении сотрудникам МККК доступа к местам содержания пленных на Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о ведении переговоров с Международным комитетом Красного Креста по поиску пропавших без вести на востоке Украины.

"Я пытался получить от российской стороны какие-то заверения, что они будут давить на контролируемых ими боевиков в вопросе доступа для международных гуманитарных организаций, в плане доступа Красного Креста. Мы сейчас ведем переговоры с комитетом Красного Креста, чтобы возможно в следующем месяце мы сделали прорыв в этом направлении, чтобы Красный Крест смог начать поиск тех, кого мы не можем найти, поиск пропавших без вести", - сказал Климкин.