Боевики обстреляли окрестности Марьинки, местных школьников эвакуировали в бомбоубежище

Боевики из минометов и стрелкового оружия обстреляли окрестности Марьинки, местных школьников эвакуировали в бомбоубежища.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"Российские агрессоры обстреливают окраины Марьинки. Стреляли из минометов и стрелкового. Осколки залетали аж в центр города. Пока что обращений в скорую не было", - говорится в сообщении.

Также Жебривский отметил, что в бомбоубежище эвакуировали учеников из второй школы.

"Сейчас минометы утихли, но еще идет стрельба. Полиция объезжает город. Пока что обращений в скорую нет", - добавил Жебривский состоянию на 10:10.

В свою очередь, начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, что по состоянию на 09.45 обстрел прекратился.

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"Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на улицах Тельмана и Матросова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Боевики начали обстрел Марьинки. В школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежища", — написал он на своей странице в Facebook.