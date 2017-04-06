Россия может расширить военную агрессию против Украины - Турчинов

Украинские спецслужбы фиксируют наращивание РФ военной мощи на западном и южном стратегических направлениях.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщили в пресс-службе СНБО.

Стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась в Украине из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

Турчинов отметил, что «украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала, прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях». «Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны», - сказал секретарь СНБО и добавил, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, а и западным партнерам.

Кроме того, отметил Турчинов, российско-террористические группировки демонстративно игнорируют Минские соглашения и очередную договоренность о прекращении огня.

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«Не прекращая обстрелов наших позиций с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения»,- сказал он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, «которое было искусственно заблокировано в 2014 году». «Отсутствие военно-технического сотрудничества с нашими партнерами не способствует увеличению оборонного потенциала Украины, который мы считаем составляющей оборонного потенциала всей Европы», - сказал Турчинов.

Также собеседники обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, «пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины».

По словам президента ПА НАТО, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов. «Страны-члены НАТО имеют по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа», - отметил он.

Также стороны обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины. Турчинов отметил, что модернизация этого сектора по стандартам НАТО «происходит, несмотря на российскую агрессию, и находится уже на финишной прямой».

«Для нашего государства нет альтернативы европейской и евроатлантической интеграции», - подчеркнул он.

В свою очередь, президент ПА НАТО отметил, что страны-члены НАТО поддерживают реформы, происходящие в Украине, и стремление украинского государства к евроатлантической интеграции.