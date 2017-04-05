Ситуация на востоке Украины остается неспокойной и напряженной - Апакан

Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан заявляет, что ситуация на востоке Украины остается неспокойной и напряженной.

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Как сообщает СММ в Twitter, об этом он сказал на брифинге в Вене после выступления на Постоянном совете ОБСЕ.

Апакан подчеркнул, что "ситуация с безопасностью на востоке Украины неспокойная и напряженная".

По его словам, наблюдатели СММ постоянно сталкиваются с угрозами, и их жизнь находится под угрозой, но за эти действия никто не несет ответственности".

"Единственный путь для продвижения заключается в выполнении Минских соглашений - прекращение огня, отвод вооружения, разведение сил и разминирование", - заявил Апакан.

Напомним, контролируемые Россией боевики сегодня 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один украинский военнослужащий.